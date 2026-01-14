Aydın Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 1 derece civarında bekleniyor. Bu da Aydın'daki hava durumunun 11 ile 1 derece arasında değişeceğini gösteriyor. Hissedilen sıcaklıklar 9 ile 1 derece arasında olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %79 civarında olacak. Bu koşullar altında Aydın'da hava durumu açık ve güneşli geçecek.

Gelecek günlerde Aydın'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 3 derece civarında tahmin ediliyor. 16 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklığı 14 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı 4 derece civarında olması öngörülüyor. 17 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 13 derece civarında, gece ise 5 derece civarında olması bekleniyor. Bu, Aydın'daki hava durumunun 14-3 derece, 14-4 derece ve 13-5 derece arasında değişeceğini gösteriyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacaktır. Aydın'da yaşayanlar ve ziyaretçilerin soğuk havaya karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları daha ılıman olacaktır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacaktır. Rüzgarın doğu yönünden esmesi nedeniyle etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Nem oranının yüksek olması, sabah ve akşam saatlerinde hissedilebilir. Bu nedenle, Aydın'da hava durumu göz önünde bulundurularak uygun kıyafet ve planlamalar yapılması tavsiye edilir.