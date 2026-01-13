HABER

18 yaşındaki genç kızı kaçıran firari sanığın yakalanma anları canlı yayına yansıdı! İşte o anlar

Yaklaşık 7 ay önce "okula gidiyorum” diyerek evden kaçan 18 yaşındaki kızları Ebru Karataş, suç çetesinin eline düştü. Genç kızın ailesi, kızlarının bulunması için Esra Erol'un propogramına başvurdu. Genç kızı alıkoyan ve bir yıldır polis tarafından aranan Ferhat Öztamur canlı yayında polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Mustafa Fidan

Karataş Ailesi, 7 ay önce “okula gidiyorum” diyerek evden kaçan 18 yaşındaki kızları Ebru Karataş’ı bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi. Daha önce de aranan ama bulunamayan 18 yaşındaki Ebru, bir harabede Ferhat Öztamur ve babası Erdal Öztamur’un yanında bulundu.

18 YAŞINDAKİ KIZI ALIKOYMUŞTU: YAKALANMA ANLARI CANLI YAYINDA

Genç kızı alıkoyan, 5 yıl yatarı olan ve polis tarafından 1 yıldır aranan Ferhat Öztamur, canlı yayında gözaltına alındı. Filmleri aratmayan kovalama sahnesi ve suç makinası Ferhat’ın yakalanması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

GENÇ KIZ KURTARILDI

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yaşanan kovalamaca canlı yayına da yansıdı. Genç kız bir harabede Ferhat Öztamur ve babası Erdal Öztamur’un yanında bulundu.

PİŞKİN CEVAP: "KANDIRILMASINLAR, DİKKAT ETSİNLER"

Kovalamacanın ardından suç çetesi üyesi olan ve genç kızı alıkoyan Ferhat Öztamur yakalandı. Kelepçe takıldığı esnasında muhabirisn 'söylemek istediğin bir şey var mı?' sorusuna, "Kandırılmasınlar, dikkat etsinler" yanıtını verdi. Muhabirin, "Neye dikkat etsinler?" sorusuna ise, "Kimse babasına bile güvenmeyecek" şeklince cevap verdi.

