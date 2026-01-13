HABER

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi! 'Son 9 yılın en soğuk kışı'

Rusya ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yurdun birçok kesiminde kar yağışı görüldü. Hava sıcaklıkları 2-3 derece seviyelerine kadar indi. Geçtiğimiz pazartesi gününe dikkat çeken meteorologlar, "İşiniz yoksa dışarı çıkmayın" demişti ancak İstanbul'da beklenilen kadar yoğun bir kar yağışı görülmedi. Daha önce, kar yağışını İstanbul'da pazartesi günü beklenilenin aksine yoğun beklemediğini söyleyen Okan Bozyurt, 2026 kışının 2. yarısının nasıl geçeceğini açıkladı.

Ocak ayının ortalarına doğru yaklaşılırken kar yağışına dair haberler yakından takip ediliyor. Meteoroloji uzmanları pazartesi günü özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı beklediklerini duyurmuş ve eğitim öğretime ara verilmişti. İstanbul'da kar yağışı dün bazı bölgelerde aralıklarla etkisini gösterse de beklenilen kadar yoğun bir yağış görülmedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt canlı yayında hava durumu ile ilgili son bilgileri paylaştı. Daha önce katıldığı yayında İstanbul'da beklenen kar yağışının çok yoğun olmayacağını, esas kar yağışının şubat ve mart ayında etkisini göstereceğini dile getiren Bozyurt, bu yayında da aynı görüşlerini tekrarladı.

TRT ekranlarında kışın 2. yarısı için değerlendirmelerde bulunan Bozyurt, 2016 yılından bu yana son 9 yılın en çetin kışını beklediğini söyledi.

Bozyurt'un hava durumu değerlendirmeleri şu şekilde:

İSTANBUL'DA ŞUBAT VE MART AYINDA DAHA YOĞUN YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Ben daha önceki yayında İstanbul'da kar yağışını beklediğimi ancak çok beklemediğimi söylemiştim. Bunun nedenini de İstanbul'da aralık ve ocak aylarında çok etkili bir kar yağışının olmadığını ama şubat ve mart aylarında daha yoğun yağışların görüldüğü olarak açıklamıştım. Öyle ki İstanbul'un yüksek kesimlerinde bir kar geçişleri görülecek ama alçak alçak kesimlerinde öyle çok korkutucu bir kar birikimi olmayacak diye de eklemiştim.

AYIN 18'İNE DİKKAT

Bu durum çarşamba gününe kadar devam edecek ve sonra hızlı bir şekilde yurdu terk edecek. Hava sıcaklığı biraz artacak fakat ayın 18'inden itibaren Karadeniz üzerinden bir soğuk hava kütlesi ülkemize gelecek.19-20 Ocak gibi Sibirya yüksek basıncının özellikle geceleri ülkemizin kuzey iç ve doğu bölgelerinde etkili olmasını bekliyoruz ve hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak.

SICAKLIKLAR -10 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

Özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıkları iç kesimlerde -10 derece ve daha aşağılara düşecek ve dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma bekliyorum.

25 Ocak'tan sonra sonra Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem bekliyorum ama şu anda bu çok net değil. Dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili kar yağışları ocak sonu itibariyle görülebilir.

TÜRKİYE GENELİNDE KIŞIN 2. YARISI NASIL GEÇECEK?

Ocak sonu itibariyle daha kuvvetli bir sistem bekliyorum. Eğer modeller bizi yanıltmazsa yurdun iç, batı ve doğu kesimlerinde özellikle kuzey kesimlerinde etkili kar yağışlarını bekliyorum. Ocak sonu ve Şubat başı itibariyle ve şubat ayı boyunca.

ÇOK ŞİDDETLİ KIŞ KOŞULLARI BEKLİYORUZ

Kutuplarda aşırı stratosferik ısınma var. Yani kutup rüzgarları giderek yavaşlıyor. Zonar rüzgarlar ve aşağı enlemlere doğru bir salınım göstermeye başlıyor. Özellikle Kuzey ve Orta Avrupa'da çok şiddetli kış koşulları bekliyoruz. Almanya, Belçika ve Hollanda gibi. Oradan da buraya doğru sarkacak gibi duruyor. Özellikle Doğu Avrupa ve Rusya üzerinden.

SON 9 YILIN EN SOĞUK KIŞI

Şubat ayının ocak ayına göre daha çetin kış koşullarına sahip olabileceğini düşünüyorum. Hatta bu mart ayının ilk yarısına kadar da sarkabilir. Ben çok önceleri bir kış öngörüsünde bulunmuştum.

Son 9 yılın en soğuk kışını bekliyorum demiştim 2016'dan bu yana. Aslında bu öngörülerimiz şu anda burada net bir şekilde çıktığını gördük. Çünkü 2016 yılından beri doğru düzgün bir kış yaşamıyoruz. Bu sene gerçekten mevsim normallerine yakın bir kış yaşıyoruz diyebilirim. Eğer şubat ayındaki bu öngörüler gerçekleşecek olursa o zaman sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, yağışlar da yer yer mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşecek gibi duruyor.

Bu barajlar, göl ve göletler için ve özellikle hidrolojik kuraklığa girmiş ülkemiz açısından gerçekten inanılmaz bir fırsat. Son yağışlar İzmir'de hiçbir fayda sağlamamış. Özellikle Tahtalı Barajı'nda şu anda %1 bile bir doluluk seviyesi görünmüyor.

