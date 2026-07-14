HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz 41 dereceyi görecek sıcaklık, gece 23 ila 24 derece arasında seyredecek. Düşük nem oranıyla birlikte yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı ise 6 ile 8 km/s arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Sıcak havada dışarıda vakit geçirecekler için bol su tüketimi ve koruyucu önlemler önerilmektedir.

Aydın Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Aydın hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Aydın'da 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 41 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 23 ile 24 derece arasında olacak. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı 6 ile 8 km/s olacak.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da benzer hava koşulları devam edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 41 dereceye çıkması öngörülüyor. 16 Temmuz Perşembe günü ise 40 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Gece sıcaklıkları 22 ile 24 derece arasında değişecek. Nem oranı düşük kalacak. Yağış beklenmeyecek. Rüzgar hızları da 6 ile 8 km/s civarında olacak.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmelidirler. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hürmüz kararı sonrası açtı ağzını: "Bu korsanlık"Hürmüz kararı sonrası açtı ağzını: "Bu korsanlık"
Özgür Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: "Sana yapmayacağımızı bize yapma"Özgür Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: "Sana yapmayacağımızı bize yapma"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece saatlerinde saldırdılar! Trump: "Çok sert vuracağız"

Gece saatlerinde saldırdılar! Trump: "Çok sert vuracağız"

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak sözler! "Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim"

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak sözler! "Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim"

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.