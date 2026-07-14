Aydın Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 41 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 23 ile 24 derece arasında olacak. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı 6 ile 8 km/s olacak.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da benzer hava koşulları devam edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 41 dereceye çıkması öngörülüyor. 16 Temmuz Perşembe günü ise 40 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Gece sıcaklıkları 22 ile 24 derece arasında değişecek. Nem oranı düşük kalacak. Yağış beklenmeyecek. Rüzgar hızları da 6 ile 8 km/s civarında olacak.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmelidirler. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.