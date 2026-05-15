Aydın Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 15 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 12 derece olacak. Nem oranı %46 civarında kalacak. Rüzgarın hızı saatte 2,71 kilometre olarak öngörülüyor. Bu koşullar, Aydın'daki hava durumunun keyifli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli kalacak. Cumartesi günü sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Pazar günü ise sıcaklık 28 derece civarında olacak. Ancak Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Pazartesi günü de açık ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 26 derece civarında seyredecek.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Pazar günü hafif yağmura karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmak iyi bir fikir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürün kullanmayı unutmayın. Bu şekilde Aydın'daki hava durumunun tadını çıkarabilir, sağlıklı kalabilirsiniz.