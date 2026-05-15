HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MİT, terör örgütü PKK'dan istedi! 10 gün detayı... "Hazırlıklarımız tamam"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir süredir devam eden durağanlaşma yeniden hareketlenirken, güvenlik bürokrasinin terör örgütü PKK'dan silah bırakma konusunda takvim ve yol haritası istediği öğrenildi. 10 gün içerisinde yol haritasının ortaya çıkması bekleniyor.

MİT, terör örgütü PKK'dan istedi! 10 gün detayı... "Hazırlıklarımız tamam"
Devrim Karadağ

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişmeler yaşanırken; MİT ve diğer güvenlik bürokrasisinden bir ekibin Kandil'le temas halinde olduğu belirtildi. Terör örgütü PKK'dan silah bırakma konusunda bir takvim ve yol haritası istendi.

10 GÜN DETAYI

Bir hafta veya 10 gün içinde örgütün yol haritası ortaya çıkacak. Örgütün hazırlayacağı yol haritasında mağaraların ve silah depolarının boşaltılmasına yönelik bir envanter ve takvim de olacak.

KANDİL'İN TALEPLERİ VE BEKLENTİLER KARŞILAŞTIRILACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kandil'le yapılan görüşmeler tamamlandıktan sonra güvenlik bürokrasisi örgütün yol haritasını alarak Türkiye'ye dönecek. Bu aşamadan sonra hükümetin atacağı adımlarla ilgili hazırlanan takvim ve yol haritası, örgütten gelenlerle birlikte bir eşleştirmeye tabi tutulacak.

Ortak noktalar ortaya çıkarılacak, yerine getirilmesi mümkün olan talepler belirlenecek. Hemen ardından da fermuar sistemi ve belli bir takvim doğrultusunda atılacak adımlar gündeme getirilecek.

ÖCALAN'LA DA TEMAS SÜRÜYOR

Ayrıca PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile de güvenlik bürokrasinin en üst düzeyde görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Silah bırakma takviminin yanı sıra atılacak yasal adımlarla ilgili değerlendirme yapıldığı öğrenildi.

AK PARTİ KAYNAKLARI: "BİZİM HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM"

AK Parti kaynakları, "Bizim hazırlıklarımız tamam. İdari ve yasal düzenlemeler, cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile süreç ilerleyecek. Örgüt üyeleri farklı prosedürlere tabi tutulacak. Irak'ta kalanlar veya silah bırakıp Suriye'de kalmak isteyenlerle ilgili Türkiye'nin yapacağı bir şey olmaz. Onlar o ülkelerin hukuklarına tabi olacaklar. Ama silah bırakıp Türkiye'ye dönenlerle elbette adım atılacak." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiasıAmasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası
Gecede 500 bin TL kaybeden bile var!Gecede 500 bin TL kaybeden bile var!

Anahtar Kelimeler:
MİT kandil Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

Hull City'nin rakibi Southampton'a şok! Finalden atılabilirler

Hull City'nin rakibi Southampton'a şok! Finalden atılabilirler

Cannes'ı yaktı geçti! Herkes onu konuştu

Cannes'ı yaktı geçti! Herkes onu konuştu

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.