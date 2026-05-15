MİT, terör örgütü PKK'dan istedi! 10 gün detayı... "Hazırlıklarımız tamam"

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişmeler yaşanırken; MİT ve diğer güvenlik bürokrasisinden bir ekibin Kandil'le temas halinde olduğu belirtildi. Terör örgütü PKK'dan silah bırakma konusunda bir takvim ve yol haritası istendi.

10 GÜN DETAYI

Bir hafta veya 10 gün içinde örgütün yol haritası ortaya çıkacak. Örgütün hazırlayacağı yol haritasında mağaraların ve silah depolarının boşaltılmasına yönelik bir envanter ve takvim de olacak.

KANDİL'İN TALEPLERİ VE BEKLENTİLER KARŞILAŞTIRILACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kandil'le yapılan görüşmeler tamamlandıktan sonra güvenlik bürokrasisi örgütün yol haritasını alarak Türkiye'ye dönecek. Bu aşamadan sonra hükümetin atacağı adımlarla ilgili hazırlanan takvim ve yol haritası, örgütten gelenlerle birlikte bir eşleştirmeye tabi tutulacak.

Ortak noktalar ortaya çıkarılacak, yerine getirilmesi mümkün olan talepler belirlenecek. Hemen ardından da fermuar sistemi ve belli bir takvim doğrultusunda atılacak adımlar gündeme getirilecek.

ÖCALAN'LA DA TEMAS SÜRÜYOR

Ayrıca PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile de güvenlik bürokrasinin en üst düzeyde görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Silah bırakma takviminin yanı sıra atılacak yasal adımlarla ilgili değerlendirme yapıldığı öğrenildi.

AK PARTİ KAYNAKLARI: "BİZİM HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM"

AK Parti kaynakları, "Bizim hazırlıklarımız tamam. İdari ve yasal düzenlemeler, cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile süreç ilerleyecek. Örgüt üyeleri farklı prosedürlere tabi tutulacak. Irak'ta kalanlar veya silah bırakıp Suriye'de kalmak isteyenlerle ilgili Türkiye'nin yapacağı bir şey olmaz. Onlar o ülkelerin hukuklarına tabi olacaklar. Ama silah bırakıp Türkiye'ye dönenlerle elbette adım atılacak." dedi.