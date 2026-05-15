SON DAKİKA | İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne yeni operasyon!

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik bir operasyon daha yapıldı. Bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiası ile yürütülen soruşturmada 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 12 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen ikinci dalga operasyonunda da 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Devrim Karadağ

Son dakika: İBB'ye yönelik bir operasyon daha yapıldı. Yol Bakım Onarım ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlükleri üzerinden ihale usulsüzlüğü yapıldığı iddia edildi. 13 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

SAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İBB'ye yönelik son operasyon hakkında açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, 15.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 13 şüpheli hakkında göz altı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 12’si yakalanarak göz altına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE DE YENİ OPERASYON

Öte yandan Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen ikinci dalga operasyonunda da 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

