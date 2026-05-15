Aydın’da genç nüfus oranı yüzde 12,5 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı İstatistiklerle Gençlik verilerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın nüfusunun yüzde 12,5’ini genç nüfus oluşturdu. 2025 yıl sonu itibariyle 1 milyon 172 bin 107 kişi olan Aydın nüfusunun yüzde 12,5’lik oranla 146 bin 843 kişi 15-24 yaş arasındaki nüfusu kapsayan genç nüfus oluşturdu. 2025 yılı itibariyle Aydın’ın 15-24 yaş aralığını kapsayan genç nüfusu 146 bin 843 olurken, toplam nüfusa oranı ise yüzde 12,5 oldu. 15-29 yaş aralığını kapsayan genç nüfus ise 224 bin 200 olurken, toplam nüfusa oranı da yüzde 19,1 oldu. 2020 yılında 147 bin 263 olan 15-24 yaş aralığındaki genç nüfus sayısı, 2025 yılında 146 bin 843 olurken, genç nüfus sayısı son 5 yılda yaklaşık yüzde 1 oranında düştü.



