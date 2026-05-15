HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Rasim Ozan Kütahyalı için 'kasa hesap' iddiası! MASAK raporuna yansımış

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili 'kasa hesap' iddiası gündem oldu. MASAK incelemesinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu öne sürüldü.

Rasim Ozan Kütahyalı için 'kasa hesap' iddiası! MASAK raporuna yansımış
Devrim Karadağ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ekipleri, Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı.

KELEPÇEYİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

İstanbul’daki evinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, karayoluyla Adana’ya getirildi. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Kütahyalı’nın elindeki kelepçeyi montuyla gizlemeye çalıştığı görüntüler dikkat çekti. Kameralara yansıyan anlarda Kütahyalı’nın oldukça sakin tavırlar sergilediği görüldü.

“YANLIŞ ANLAŞILMA VAR”

Sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kütahyalı, “İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var” ifadelerini kullandı.

Sağlık işlemlerinin ardından Kütahyalı ve beraberindeki 2 kişi emniyete götürüldü.

Rasim Ozan Kütahyalı için kasa hesap iddiası! MASAK raporuna yansımış 1

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre soruşturma dosyasında “şüpheli” konumunda bulunan ve “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi ve hesaba ilişkin mali analiz yapıldı.

MASAK incelemesinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu öne sürüldü. Aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği iddia edildi.

Ayrıca elektronik ödeme kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde, Kütahyalı’nın hesabına farklı şirketler aracılığıyla toplam 35 milyon 201 bin 344 TL para girişinin olduğu değerlendirildi.

Rasim Ozan Kütahyalı için kasa hesap iddiası! MASAK raporuna yansımış 2

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rasim Ozan Kütahyalı Adana'ya getirildi: İşte ilk sözleri Rasim Ozan Kütahyalı Adana'ya getirildi: İşte ilk sözleri
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın’da genç nüfus oranı yüzde 12,5 olduAydın’da genç nüfus oranı yüzde 12,5 oldu
Doktorların tavsiye ettiği "doğal reçete" Bir avucu bile şifaDoktorların tavsiye ettiği "doğal reçete" Bir avucu bile şifa

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Rasim Ozan Kütahyalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

Hull City'nin rakibi Southampton'a şok! Finalden atılabilirler

Hull City'nin rakibi Southampton'a şok! Finalden atılabilirler

Cannes'ı yaktı geçti! Herkes onu konuştu

Cannes'ı yaktı geçti! Herkes onu konuştu

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.