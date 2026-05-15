Bilecik’te park halindeki araç bir anda alev aldı

Edinilen bilgilere göre, Söğüt ilçesi Jandarma Komutanlığı nizamiye önünde park halinde bulunan 11 AAR 730 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden nöbetçi jandarma personeli, vatandaşların da yardım talebi üzerine yangına yangın tüpleriyle müdahale etti. Yapılan hızlı müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Öte yandan, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA