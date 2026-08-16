Aydın Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yazın tipik özelliklerini yansıtan bir gün geçireceğiz. Gündüz sıcaklık 36 derece civarında seyredecek. Geceleri ise sıcaklık 22 derece civarına düşecek. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte 12 kilometre civarında bekleniyor. Nem oranı %43 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıklar 37 derece civarında olacak. 18 Ağustos Salı günü sıcaklık 38 dereceye yükselecek. Geceleri sıcaklık 22-23 derece arasında değişecek. Rüzgar saatte 12-14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %40-45 civarında bekleniyor.

Bu dönemde sıcak havaya karşı dikkatli olunması önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Ayrıca bol su içilmesi önerilir. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerini önlemek için klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların kullanılması faydalıdır.

Aydın'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların gerekli önlemleri almaları bekleniyor. Keyifli bir gün geçirmeleri için hazırlıklı olmaları önemlidir.