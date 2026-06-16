Aydın Hava Durumu! 16 Haziran Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek. Hızı saatte yaklaşık 2 km olacak. Nem oranı %49 civarında kalacak. Aydın'da bugünkü hava durumu açık ve sıcak bir gün olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 17 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 20 ile 23 derece arasında olacak. 18 Haziran Perşembe günü ise 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı hafif kalacak. Nem oranı %50 civarında olacağı öngörülüyor. Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak açık ve sıcak olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak faydalı olacak. Ayrıca bol su içmek güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcıdır. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, Aydın'da hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak.