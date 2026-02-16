Aydın Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 16 Şubat Pazartesi günü zaman zaman yağmur bekleniyor. Çisenti de olabilir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Gece sıcaklığının ise 14 dereceye düşmesi öngörülüyor. Bu durum, Aydın'da hafif yağmurlu bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Sıcaklıklar 19 ila 22 derece arasında değişecek.

17 Şubat Salı günü ise şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16 derece, gece sıcaklığı 11 derece civarında olacak. 18 Şubat Çarşamba günü puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Bu gün gündüz sıcaklığı 14 derece, gece sıcaklığı ise 8 derece olarak tahmin ediliyor. 19 Şubat Perşembe günü de benzer hava durumu sürecek. Gündüz sıcaklığı 18 derece, gece sıcaklığı 11 derece olması bekleniyor.

Bu dönemde ani su birikintileri önemli bir konu. Kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Sürücülerin trafikte dikkatli hareket etmesi öneriliyor. Ayrıca, ani su birikintilerine karşı önlem almak önemli. Yağışlı günlerde açık hava etkinlikleri planlanırken uygun kıyafet ve ekipman kullanmak faydalı olacaktır. Olumsuz hava şartlarından korunmak için bu önlemler gereklidir.