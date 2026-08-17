Aydın Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 17 Ağustos Pazartesi günü hava durumu tipik Akdeniz iklimini yansıtıyor. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava genellikle açık olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 17 km hızla esecek. Nem oranı ise %43 civarında kalacak.

Bugün Aydın'da hava durumu oldukça açık ve sıcak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları yine 19 ile 22 derece arasında olacak. Özellikle hava açık kalacak. Rüzgar batıdan saatte 17 km hızla esecek. Nem oranı %43 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Ağustos Salı günü hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında kalacak. Hava koşulları da açık olacak. Rüzgar batıdan saatte 17 km hızla esecek. Nem oranının %43 civarında olması bekleniyor.

19 Ağustos Çarşamba günü de benzer hava koşulları geçerli olacak. Dışarıda vakit geçirecek olanlar için güneş ışınlarından korunmak önemli. Şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Rüzgarın batı yönünden esmesi deniz kenarında serinleme imkânı sağlayabilir. Denize girmeyi planlayanlar, rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalı.