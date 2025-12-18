Aydın Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

18 Aralık 2025 Perşembe günü, Aydın'da hava durumu oldukça keyifli geçecek. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar ise 17 ile 6 derece arasında değişecek. Aydın'da hava açık ve güneşli olacak.

Rüzgar hafif esecek. Gün boyunca hava sakin kalacak. Nem oranı %60 civarında seyredecek. Nem durumu makul seviyelerde olacak.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu güzel geçecek. 19 Aralık Cuma günü, yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Sıcaklıklar 16 ile 8 derece arasında olacak. 20 Aralık Cumartesi günü, bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16 ile 11 derece arasında değişecek. 21 Aralık Pazar günü ise yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 17 ile 10 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava genel olarak ılıman olacak. Zaman zaman yağışlı günler de yaşanabilir. 21 Aralık Pazar günü için plan yaparken dikkatli olunmalı. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı. Şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak dışarıda vakit geçirirken koruma sağlar.

Aydın'da hava durumu genel olarak ılıman ve keyifli geçecektir. Olası yağışlı günlere karşı hazırlıklı olmak, dışarıda vakit geçirildiğinde rahat hissettirecektir.