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Aydın Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 19 Ağustos 2026 tarihi sıcak ve güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz sıcaklık 36 dereceye ulaşacakken, akşam saatlerinde 22 derece civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı 12 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların 38 ve 39 dereceye çıkması tahmin ediliyor. Bu sıcak havalarda dışarıda iken bol su içmek, hafif giysiler tercih etmek ve güneşten korunmak önem taşıyor.

Aydın Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Aydın'da 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22 derece civarına düşecek. Rüzgarın hızı 12 km/saat olacak. Nem oranı ise %41 civarında tahmin ediliyor.

Aydın'daki hava durumu önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklarla devam edecek. 20 Ağustos Perşembe günü en yüksek sıcaklık 38 dereceye ulaşacak. 21 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 39 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 22-24 derece arasında değişecek. Rüzgar 10-12 km/saat hıza ulaşacak. Nem oranının %40-45 civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak havalarda öğle saatlerinde dışarıda kalırken dikkatli olunmalı. Bol su tüketimi önemli bir faktör. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalı. Klima ya da vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımı faydalı olacaktır.

Aydın'da hava durumu sıcak ve güneşli olarak devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalı ve gerekli önlemleri almalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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