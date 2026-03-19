Aydın Hava Durumu! 19 Mart Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 19 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu önemli. Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 20 derece civarında olacaktır. Gece ise 10 derece civarına düşmesi bekleniyor. Hava genellikle bulutlu olacak. Ayrıca, yağışlı koşullar etkili olacaktır.

20 Mart Cuma günü hava sıcaklıkları gündüz 17 derece olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise 10 derece civarında olacaktır. Hava bulutlu kalacaktır. Hafif yağışlı koşullar beklenecektir. 21 Mart Cumartesi günü gündüz hava sıcaklıkları 15 derece olacak. Gece ise 9 derece olarak öngörülmektedir. Hava yine bulutlu ve hafif yağışlı olacaktır.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayan kişiler için önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye almak şart. Su geçirmez giysiler giymek de faydalı olacaktır. Rüzgarlı havalarda dikkatli olmak gerekir. Düşük sıcaklıklar nedeniyle kalın giyinmek önemlidir. Kronik rahatsızlığı olanların ekstra dikkat etmesi gerekmektedir.

Aydın'daki hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak faydalıdır. Günlük planlarınızı daha sağlıklı ve keyifli hale getirebilir.