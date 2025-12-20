Aydın Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu serin ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %74 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 7 kilometre olacak. Gün doğumu saati 08:17, gün batımı ise 17:49'da gerçekleşecek.

Serin ve bulutlu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Kat kat giyinmek ve yanınızda mont bulundurmak faydalı olacaktır. Hava nemli olduğu için soğuk hissedilebilir.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Aralık Pazar günü, hava sıcaklıkları 10 ile 16 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün yaşanması bekleniyor. 22 Aralık Pazartesi günü, sıcaklıkların 9 ile 16 derece arasında olması öngörülüyor. Kısmen güneşli bir gün geçireceğiz. 23 Aralık Salı günü ise hava sıcaklıkları 12 ile 17 derece arasında olacak. Güneşli bir gün yaşanması tahmin ediliyor.

Hava koşullarının değişken olduğunu dikkate alarak planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Su geçirmeyen bir mont da olası rahatsızlıklardan korur. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önerilir.

Aydın'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü serin ve bulutlu hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın. Uygun önlemleri almak da önemlidir.