Aydın Hava Durumu! 20 Mayıs Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu keyifli bir gün sunuyor. Gün boyunca hava açık olacak. Sıcaklıklar 24 ile 16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %45 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 3,5 kilometre olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 21 Mayıs Perşembe günü hava parçalı bulutlu görülecek. Sıcaklıklar 28 ile 19 derece arasında değişecek. 22 Mayıs Cuma günü ise hava açık, sıcaklıklar 26 ile 19 derece civarında olacak. Nem oranı %38 ile %44 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 4,5 ile 5 kilometre arasında olacak.

Bu güzel hava koşullarından yararlanmak için açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemlidir. Rüzgarın hızı düşük olsa da hafif bir esinti hissedilecektir. Bu nedenle hafif bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmak faydalı olacaktır.

