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Aydın Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu yaz mevsiminin tipik sıcaklıklarını sergileyecek. Gündüz sıcaklıkları 30 - 32 derece arasında, gece sıcaklıkları ise 18 - 20 derece olacak. Nem oranı %40 - %50 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan eserek saatte 5 - 10 kilometre hızla devam edecek. Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması gerektiği unutulmamalı.

Aydın Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Aydın hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Aydın'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu yazın tipik özelliklerini gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 30 - 32 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları 18 - 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %40 - %50 arasında olacak. Rüzgar ise saatte 5 - 10 kilometre hızla kuzeydoğudan esecek.

Bugün Aydın'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 - 32 derece olacak. Gece sıcaklıkları 18 - 20 derece arasında değişecek. Nem oranı %40 - %50 seviyelerinde duracak. Rüzgar hızı saatte 5 - 10 kilometre olacak. Rüzgarın yönü kuzeydoğudan olacak.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu yaz mevsiminin özelliklerini devam ettirecek. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 32 - 34 derece aralığında olacak. 23 Haziran Salı günü sıcaklık 33 - 35 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 19 - 21 derece arasında değişecek. Nem oranı %40 - %50 civarında olacak. Rüzgar yine saatte 5 - 10 kilometre hızla esmeye devam edecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar vücutta susuzluğa yol açabilir. Gün boyunca yeterli su tüketmeye özen gösterilmelidir.

Aydın'da hava durumu yazın tipik sıcak ve güneşli koşullarını sürdürecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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