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Özgür Özel'den bir kurultay hamlesi daha! Süre verdiler

Mutlak Butlan kararıyla göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamayla olağanüstü kurultaya kapıları kapatmıştı. Özgür Özel cephesinden yeni hamle geldi.

Özgür Özel'den bir kurultay hamlesi daha! Süre verdiler
Ufuk Dağ

CHP'deki kurultay bilmecesi gün gün artmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Kesinlikle partiyi en kısa zamanda kurultaya götüreceğim. Olağanüstü Kurultay değil, Olağan Kurultayı yaparız. En fazla dört beş ay sürer" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel den bir kurultay hamlesi daha! Süre verdiler 1

ÖZEL CEPHESİNDEN YENİ HAMLE

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultaya kapıyı kapatan açıklamalarına karşın parti içinde mücadeleyi sürdüreceklerini ve kurultay talebini yineleyeceklerini belirten kurmaylar “İl başkanlarımız geçen çarşamba kurultay imzalarını teslim ettiler. 10 günlük de süre verdiler. Bu süre tamamlanınca tüzüğün gereği yapılmazsa biz mahkemeye başvuracağız. Bu iş Kemal Bey’in niyetine kalan bir konu değil. Tüzük ve kurallara bağlı bir mesele. Yeterli imza var. Süre dolunca başvurumuzu yapacağız” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel den bir kurultay hamlesi daha! Süre verdiler 2

ÖZEL'İN 'SOKAK' PLANI

Öte yandan, Özgür Özel’in bu hafta Denizli ve Burdur’da yaptığı il ziyaretleri gibi ziyaretlere devam edeceği öğrenildi. Özel'e yakın isimler, konuyla ilgili “Şu anda genel merkezdeki ekip evden genel merkeze, genel merkezden MYK odasına gidiyor. Sokağa çıktıkları, çarşı pazar gezdikleri yok. Özgür Bey’in sokakta gördüğü ilgi ise ortada. Bu nedenle gelecek hafta yine çarşı, pazar gezmeye, kahvehane ziyaretleri yapmaya devam edecek. Doğrudan halkla temas etmeyi sürdürecek” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
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