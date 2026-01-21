Aydın Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Sıcaklıklar 10 ile 12 derece civarında seyredecek. Bu durum, Aydın'da serin ve yağışlı bir hava olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında değişecek. Yer yer şiddetli yağmur geçişleri bekleniyor. 23 Ocak Cuma günü güneşli bir hava hakim olurken, bulutlanma meydana gelecek. Sıcaklık 10 ile 16 derece arasında kalacak. 24 Ocak Cumartesi günü sağanaklar görülecek. Hava sıcaklıkları 13 ile 17 derece arasında olacak.

Bu süre zarfında yağışlı hava koşulları önem taşıyor. Özellikle dışarıda zaman geçireceklerin hazırlıklı olmaları gerekiyor. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Hava değişimlerine karşı bu önlemler koruyucu olacaktır. Yağışların yol koşullarını etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olmak, hız limitlerine uymak önemlidir. Evde kalanların nem oranına dikkat etmesi gerekiyor. Ortamın havalandırılması ve nem seviyesinin kontrol edilmesi iyi bir çözüm olacaktır.

Aydın'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam edeceği öngörülüyor. Hava durumunu göz önünde bulundurarak planlar yapmanız önemli. Gerekli önlemleri almanızda fayda var.