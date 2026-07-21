Aydın Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 25 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar, Aydın hava durumu açısından oldukça yüksek değerlere işaret ediyor.

Bugün Aydın'da hava genellikle güneşli. Hissedilen sıcaklıklar yüksektir. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemli. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar zirveye ulaşacak. Güneş ışınlarının etkisi daha da artacak.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklık seviyeleri devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 41 derece civarına çıkacak. 23 Temmuz Perşembe günü 36 dereceye düşecek. 24 Temmuz Cuma günü hava 34 derece civarında olacak. Bu, sıcak bir dönemin devam edeceğini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekir. Bol su tüketimi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalı. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Özetle, Aydın'da 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı önlemleri almak önemlidir. Sağlığınızı korumak için gerekli tedbirleri almayı ihmal etmeyin.