Aydın Hava Durumu! 22 Mayıs Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 22 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 20-22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde orta şiddetli yağmurlu bir hava belirecek. Bu saatlerde sıcaklık 16-18 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde hafif yağmur devam edecek. Sıcaklık yine 16-18 derece arasında seyredecek. Gece ise hava kapalı hale gelecek. Sıcaklık 15-16 derece olarak ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 22 derece civarında olacak. 24 ve 25 Mayıs Pazar ve Pazartesi günlerinde ise hava serinleşecek. Sıcaklık 16-17 derece arasında olacak. Bu günler yağışlı geçecek.

Bu dönemde dikkatli olmak faydalı. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemlidir. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek iyi bir seçenek. Hava koşullarına uygun planlar yapmak gereklidir.