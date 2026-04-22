Aydın Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 22 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 20-23 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13-16 derece civarında olacak. Nem oranı %50-60 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında seyredecek. Yağış beklenmiyor.

23 Nisan Perşembe günü yer yer sağanaklar olacak. Sıcaklık 17-19 derece aralığında kalacak. 24 Nisan Cuma günü bol güneş ışığı görülecek. Sıcaklık 19-21 derece arasında olacak. 25 Nisan Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 21-23 derece olacak. Bu dönemde yağış yok.

Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek iyi bir fikir. Güneş koruyucu kullanmak önerilir. Bol su tüketmek de önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Açık hava planlarınızı rahatça yapabilirsiniz.