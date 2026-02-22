HABER

Aydın Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu, bölge halkı ve ziyaretçiler için dikkat çekici. Bugün genel olarak açık bir hava hâkimken, sıcaklık 15 ile 6 derece arasında değişecek. Ayrıca gün içinde beklenen sağanak yağışlar yürüyüşler için zorluklar yaratabilir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları iyileşerek daha güneşli ve ılıman bir hale gelecek. Planlarınızı bu duruma göre düzenlemekte fayda var.

Seray Yalçın

Aydın'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu, bölge sakinleri ve ziyaretçiler için önemlidir. Bugün, Aydın'da hava genellikle açıktır. Sıcaklık 15 ile 6 derece arasında değişecektir. Günün ilerleyen saatlerinde sağanak yağışlar bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu iyileşecek. Pazartesi günü bol güneş ışığı olacak. Hava sıcaklıkları 15 ile 6 derece arasında kalacak. Salı günü güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16 ile 9 derece arasında seyredecek. Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 15 ile 6 derece arasında olacak. Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava hakimdir. Sıcaklıklar 14 ile 4 derece arasında değişecek. Cuma günü bol güneş ışığı altında sıcaklık 15 ile 6 derece arasında olacak. Cumartesi günü ise parlak güneş ışığına sahip olacağız. Sıcaklık bu gün 16 ile 8 derece arasında olacak.

Bugün Aydın'da beklenen sağanak yağışlar var. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almak faydalıdır. Yağışların zeminleri kayganlaştırabileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle yürürken dikkatli olmalısınız. Kayma riskine karşı tedbirli olmanız önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha stabil hale gelecek. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurabilirsiniz.

Sonuç olarak, Aydın'da 22 Şubat 2026 Pazar günü sağanak yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha güneşli ve ılıman olacaktır. Bu değişikliklere göre günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız yardımcı olacaktır.

