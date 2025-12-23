Aydın Hava Durumu! 23 Aralık Salı Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı. Aydın'da hava durumu genellikle açık ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 17 derece olacak. Gece sıcaklığının ise 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %53 seviyelerinde. Rüzgar hızı 8 km/s civarında olacak. Gün doğumu saati 08:19. Gün batımı ise 17:51 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Aralık Çarşamba, hava sıcaklıkları 18 dereceye yükselecek. 25 Aralık Perşembe, sıcaklıklar 18 derece civarında seyredecek. 26 Aralık Cuma, hava sıcaklıklarının 16 derece olması öngörülüyor. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli. Ancak, 25 Aralık Perşembe yer yer sağanak yağışlar görülebilir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın olacak. Gündüzleri hafif bir ceket veya kazak giymek uygun. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşeceği için kalın mont tercih edilebilir. Özellikle 25 Aralık Perşembe beklenen sağanaklar nedeniyle yanınıza şemsiye almanız faydalı. Aydın'da hava durumu genel olarak ılımandır. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sağlar.