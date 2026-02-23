HABER

Aydın Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 23 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu oldukça ideal. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak ve sıcaklıklar 14 ile 16 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 7 km/saat seviyesinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde, Aydın'da hava ılıman kalmaya devam edecek. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri değişken hava durumu bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Açık hava etkinlikleri için hazırlıklı olun.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 23 Şubat 2026 Pazartesi, Aydın'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 ile 16 derece arasında olacak. Bu, Aydın'da bugünkü hava durumu hakkında iyi bir bilgidir. Nem oranı %56 ile %88 arasında değişecek. Rüzgar hızı 7 km/saat civarında seyredecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu ılıman kalacak. Salı günü, 24 Şubat, hava yer yer bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17 ile 9 derece arasında değişecek. Çarşamba günü, 25 Şubat, hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20 ile 8 derece arasında seyredecek. Perşembe günü, 26 Şubat, hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 ile 3 derece arasında olacak. Bu durum, önümüzdeki günler hakkında genel bir fikir veriyor.

Aydın'da hava durumu genelde ılımandır. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olur. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Açık hava etkinliklerinizi en verimli şekilde değerlendirebilirsiniz.

