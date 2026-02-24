Aydın Hava Durumu! 24 Şubat Salı Aydın hava durumu nasıl?

24 Şubat 2026 Salı günü Aydın'da hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarındadır. Gece ise sıcaklık 9 derece civarında seyredecektir. Rüzgar hızı 35 kilometreye kadar ulaşabilir. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %50 ile %77 arasında değişim gösterecek. Bu koşullar, Aydın'daki hava durumunun keyifli ve rahatlatıcı olduğunu işaret ediyor.

Gelecek günlerde Aydın'daki hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 15 derece civarında olacaktır. Bu gün sağanak yağış bekleniyor. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklık 14 derece civarında seyredecek. Güneşli bir gün geçireceğiz. 27 Şubat Cuma günü ise sıcaklık 13 derece civarına düşecek. Parlak güneş ışığı altında bir gün bizi bekliyor. Bu değişken hava koşulları, farklı deneyimler sunacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar giyilmesi de faydalıdır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak gereklidir. Bol su içmek de sağlığı korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkat edilmeli. Rüzgar hızına göre aktiviteler planlanmalıdır. Böylece Aydın'daki hava koşullarına en iyi şekilde uyum sağlanabilir.