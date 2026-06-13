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Kafede tartıştığı kişiyi silahla vurup kaçtı

Bursa’da iddiaya göre kafede başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Taraflardan biri yanında getirdiği silahla diğerine defalarca ateş etti.

Kafede tartıştığı kişiyi silahla vurup kaçtı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi Fincan Sokak üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi.

İddiaya göre, Nurullah B. ile kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli kafe içinde tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede alevlenerek kavgaya döndü. Yaşanan kavgada, kimliği henüz bilinmeyen şüpheli yanında getirdiği silahla Nurullah B.’nin ayağına defalarca ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Nurullah B., yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa yaşam
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