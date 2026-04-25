Aydın Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da hava durumu 25 Nisan 2026 Cumartesi günü değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 13 derece olacak. Hava kısmen bulutlu bir yapı sergileyecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 dereceye yükselecek. Hafif yağışların beklenmesi söz konusu. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu bir görünüm alacak. Gece saatlerinde sıcaklık tekrar 13 derece civarına inecek. Hava yine parçalı bulutlu olacak.

Rüzgarlar sabah saatlerinde güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 10 kilometre olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar batı yönünden esecek. Hızı ise saatte 14 kilometre olacak. Akşam saatlerinde de batıdan esecek. Hızı bu kez saatte 12 kilometre olacak. Gece saatlerinde kuzeydoğu yönünden esecek. Rüzgar hızı saatte 8 kilometreye düşecek. Nem oranı sabah saatlerinde %75, gündüzde %51, akşamda %61 ve gece %79 olacak. Basınç sabah saatlerinde 1002 hPa olarak ölçülecek. Gündüz saatlerinde basınç 1003 hPa'ya çıkacak. Akşamda basınç 1003 hPa olacak. Gece saatlerinde basınç 1004 hPa olacak.

Aydın'da bugünkü hava durumu mevsim normallerine yakın seyredecek. Gün içinde hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Rüzgarların hızı gün içinde değişecek. Rüzgarlı havalarda dikkatli olmanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu genel olarak güneşli olacak. Pazar günü sıcaklık 23 derece civarına ulaşacak. Pazartesi günü sıcaklıkların 26 dereceye çıkması bekleniyor. Salı günü sıcaklık 22 derece civarında olacak. Bu dönemde hava koşullarının daha stabil olacağı tahmin ediliyor.

Hava durumu genel olarak güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.