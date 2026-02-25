HABER

Aydın Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 25 Şubat 2026 Çarşamba günü yerel halk ve ziyaretçiler için hava durumu önem taşıyor. Bugün 16 derece beklenen sıcaklık yer yer sağanak yağışlarla karşılaşılacak. Nem oranı %71 seviyelerinde kalacak. Rüzgarın hızı 10 km/saat. Açık hava etkinlikleri planlayanların yağışa karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha stabil olacak, etkinlikler için uygun bir zemin sunacak.

Zeynel Eren Ölüç

Aydın'da 25 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önem taşıyor. Bugün Aydın’da hava durumu, yer yer sağanak yağışlarla birlikte 16 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece olacak. Gece ise sıcaklık 5 dereceye düşecek. Nem oranı %71 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 10 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken unsurlar içeriyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişecek. 26 Şubat Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. 27 Şubat Cuma günü parlak güneş ışığı görülecek. 28 Şubat Cumartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava söz konusu olacak. Gündüz sıcaklıkları 13-15 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 3-4 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava koşulları daha stabil ve yağışsız Kalacak.

Aydın'da açık hava etkinlikleri planlayanların yağışa karşı hazırlıklı olmaları bugün için önemli. Şemsiyeler veya su geçirmez giysiler almak, etkinliklerin aksamadan sürmesini sağlar. Nem oranının yüksek olmasından dolayı, uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için avantaj sunuyor.

İlerleyen günlerde Aydın'da hava durumu daha stabil ve yağışsız olacak gibi görünüyor. Bu durum etkinlikler için uygun bir ortam sağlar. Ancak gündüz sıcaklıkları 13-15 derece, gece sıcaklıkları ise 3-4 derece civarında olacak. Etkinliklere katılacakların kat kat giyinmeleri ve hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları faydalı olacaktır.

Aydın'da 25 Şubat 2026 Çarşamba günü yağışlı bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların yağışa karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. Uygun kıyafetler tercih etmek nemden korunmayı sağlar. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha stabil olup, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacaktır.

