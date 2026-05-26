Aydın Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'daki hava durumu, 26 Mayıs 2026 Salı günü ideal koşullar sunuyor. Gündüz sıcaklığı 27-28 derece, gece ise 16-17 derece civarında olacak. Herkes açık hava etkinlikleri için bu keyifli havayı değerlendirebilir. Tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek, yürüyüş veya piknik yapmak için harika bir zaman. Ancak, güneşten korunmak ve yeterli su içmek de önemli. Hem keyifli hem de sağlıklı bir gün geçirmek mümkün.

Enis Ekrem Ölüç

Aydın'da bugün, 26 Mayıs 2026 Salı günü, hava durumu oldukça keyifli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 - 28 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 16 - 17 derece arasında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 25 derece olarak tahmin ediliyor. Hava genel olarak açık kalacak. Yağış ihtimali neredeyse sıfır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4 - 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %34 ile %55 arasında değişecek.

Açık hava etkinlikleri yapmak için hava çok uygun. Aydın'ın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek güzel bir seçenek. Yürüyüşe çıkmak veya piknik yapmak da ideal. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Hafif, rahat kıyafetler giymek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü hava sıcaklığı 27 - 28 derece olacak. Gece ise 15 - 16 derece civarı tahmin ediliyor. Perşembe günü ise hava sıcaklığının 29 - 30 dereceye ulaşması bekleniyor. Açık hava etkinliklerine katılmaya devam edebilirsiniz. Ancak hava sıcaklıklarının artacağını göz önünde bulundurun. Bol su içmeye ve güneşten korunmaya özen göstermelisiniz.

Aydın'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel. Açık hava etkinlikleri için bu fırsatı değerlendirin. Güneşten korunmaya ve yeterli su tüketmeye dikkat etmelisiniz.

