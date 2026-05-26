Aydın Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da bugün, 26 Mayıs 2026 Salı günü, hava durumu oldukça keyifli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 - 28 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 16 - 17 derece arasında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 25 derece olarak tahmin ediliyor. Hava genel olarak açık kalacak. Yağış ihtimali neredeyse sıfır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4 - 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %34 ile %55 arasında değişecek.

Açık hava etkinlikleri yapmak için hava çok uygun. Aydın'ın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek güzel bir seçenek. Yürüyüşe çıkmak veya piknik yapmak da ideal. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Hafif, rahat kıyafetler giymek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü hava sıcaklığı 27 - 28 derece olacak. Gece ise 15 - 16 derece civarı tahmin ediliyor. Perşembe günü ise hava sıcaklığının 29 - 30 dereceye ulaşması bekleniyor. Açık hava etkinliklerine katılmaya devam edebilirsiniz. Ancak hava sıcaklıklarının artacağını göz önünde bulundurun. Bol su içmeye ve güneşten korunmaya özen göstermelisiniz.

