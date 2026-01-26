HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

26 Ocak 2026 tarihinde Aydın'da beklenen hava durumu oldukça değişken. Gündüz sıcaklık 12 ile 20 derece arasında seyrederken, gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın hızı 50 km/s'yi bulacak. Fırtına riski bulunuyor. Bu nedenle yaklaşan günlerde şemsiye ve su geçirmez kıyafet almak, açık alanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Güvenliğinizi artırmak öncelikli hedef olmalı.

Aydın Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

26 Ocak 2026 Pazartesi günü Aydın'da hava durumu oldukça hareketli olacaktır. Gün boyunca sıcaklık 12 ile 20 derece arasında değişecektir. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez kıyafetler giymeniz de önemlidir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir uyarı yaptı. Aydın genelinde sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Fırtına da olabilir. Rüzgarın hızı 50–75 km/s arasında, bazı yerlerde ise 75–90 km/s arasında esmesi öngörülüyor. Bu durum, açık alanlarda dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Ağaç altlarından ve yüksek binaların yakınlarından uzak durmalısınız. Uçabilecek nesnelerden korunmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecektir. 27 Ocak 2026 Salı günü Aydın'da hava sıcaklıklarının 9 ile 15 derece arasında olması bekleniyor. Bulutlu hava koşulları hakim olacaktır. 28 Ocak 2026 Çarşamba günü ise sıcaklıklar 14 ile 18 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Güneşli ile parçalı bulutlu bir hava durumu görülecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarına dikkat etmelisiniz. Açık alanlarda güvenliğinizi ön planda tutmak mutlaka önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış nelerDeğeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler
DEM Partililerin örgü akımına katılan hemşire gözaltına alındıDEM Partililerin örgü akımına katılan hemşire gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.