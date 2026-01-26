Aydın Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

26 Ocak 2026 Pazartesi günü Aydın'da hava durumu oldukça hareketli olacaktır. Gün boyunca sıcaklık 12 ile 20 derece arasında değişecektir. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez kıyafetler giymeniz de önemlidir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir uyarı yaptı. Aydın genelinde sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Fırtına da olabilir. Rüzgarın hızı 50–75 km/s arasında, bazı yerlerde ise 75–90 km/s arasında esmesi öngörülüyor. Bu durum, açık alanlarda dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Ağaç altlarından ve yüksek binaların yakınlarından uzak durmalısınız. Uçabilecek nesnelerden korunmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecektir. 27 Ocak 2026 Salı günü Aydın'da hava sıcaklıklarının 9 ile 15 derece arasında olması bekleniyor. Bulutlu hava koşulları hakim olacaktır. 28 Ocak 2026 Çarşamba günü ise sıcaklıklar 14 ile 18 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Güneşli ile parçalı bulutlu bir hava durumu görülecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarına dikkat etmelisiniz. Açık alanlarda güvenliğinizi ön planda tutmak mutlaka önemlidir.