Aydın Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 26 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu keyifli. Gündüz hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Hava generally açık kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Ancak, hava yine açık kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Rüzgar sabahları kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 16 kilometre hızla esecek. Gündüz ise batı yönünden saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Kısacası, Aydın'da keyifli bir gün geçireceksiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 27 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Hava koşulları açık olacak. 28 Şubat Cumartesi günü ise sıcaklık 15 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hava koşulları kısmen güneşli olacak. Aydın'da güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini aklınızda bulundurun. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olabilir. Rüzgarların etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edin. Genel olarak, Aydın'da hava durumu elverişli olacak. Bu fırsatı açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için değerlendirin.