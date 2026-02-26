HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hakkari'de 5 kilo metamfetamin ile silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekiplerince iki adrese düzenlenen operasyonda 5 kilo metamfetamin ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de 5 kilo metamfetamin ile silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çukurca ilçesinde C.G. ve G.G.'nin adreslerinde uyuşturucu ve silah olduğu ihbarı aldı. İhbarla her iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramada 5 kilo metamfetamin ile 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mavzer tüfek, 2 el bombası, 1 tabanca, 19 şarjör, 424 fişek, 2 kütüklük ve 34 doldurma aparatı ele geçirildi. Operasyonda C.G. gözaltına alınırken, G.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Ayağın çürüdü, kesilecek" dediler! Türkiye’de ayağa kalktı"Ayağın çürüdü, kesilecek" dediler! Türkiye’de ayağa kalktı
Çukurca’da uyuşturucu ve silah ele geçirildiÇukurca’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.