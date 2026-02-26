Hakkari'de 5 kilo metamfetamin ile silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çukurca ilçesinde C.G. ve G.G.'nin adreslerinde uyuşturucu ve silah olduğu ihbarı aldı. İhbarla her iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramada 5 kilo metamfetamin ile 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mavzer tüfek, 2 el bombası, 1 tabanca, 19 şarjör, 424 fişek, 2 kütüklük ve 34 doldurma aparatı ele geçirildi. Operasyonda C.G. gözaltına alınırken, G.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır