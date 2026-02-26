Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'çirkin' davası düştü

Cuma günü Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlaması planlanan dava, İmamoğlu’nun ön ödeme yapması üzerine dava düşürüldü.

ÖN ÖDEME YAPILDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İmamoğlu'nun, mahkemenin kanundaki ön ödeme hükümleri kapsamında hesaplayarak belirlediği tutarı belirlenen süre içerisinde yetkili makamlara ödemesi üzerine davanın düşürülmesine karar verildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, 26 Ekim 2024'te Bakırköy'de düzenlenen SAHA Expo Fuarı'nı dolaştığı sırada Beykoz Belediyesi’nin AK Parti Meclis Üyesi Serkan Şahin’in kendisine yönelik eleştirilerine “Çirkin siyasetine devam et, sen gerçekten çok çirkinsin” sözleriyle karşılık vermişti. Bunun üzerine hakkında 2025 yılının eylül ayında yeni bir iddianame düzenlenmişti.

Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, İmamoğlu’nun “hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmiş, ayrıca hakkında siyasi yasak uygulanması istenmişti.