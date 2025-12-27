Aydın Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu serin ve rüzgarlı olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 10 ile 11 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 1 ile 2 derece arasında düşecek. Rüzgar, havayı daha serin hissettirebilir. Bu nedenle dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmesi önerilir. Rüzgar geçirmeyen montlar da tercih edilmelidir.

Aydın'da 28 Aralık Pazar günü hava hafif çiseleyen yağmurla 12 ile 13 derece olacak. 29 Aralık Pazartesi günü sıcaklıklar 10 ile 11 derece arasında değişecek, hafif yağışlar bekleniyor. 30 Aralık Salı günü ise sıcaklık 13 ile 14 derece arasında olacak. Bunun yanı sıra, yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Plan yaparken hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır.

Bu dönemde hava serin ve yağışlı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz önerilir. Su geçirmeyen ayakkabılar da önemlidir. Ayrıca, yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmak gerekmektedir. Araç lastiklerinin iyi durumda olduğundan emin olunmalıdır. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak Aydın'da günlerinizi konforlu hale getirebilirsiniz.