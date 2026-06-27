Aydın Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini yansıtacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 - 37 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 16 - 19 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %20 - %30 seviyelerinde seyredecek. Yağış ihtimali oldukça düşük görünüyor. Rüzgar batıdan esecek. Hızı 5 - 7 km/saat civarında olacak.

Bu hava, Aydın'da açık hava etkinlikleri için uygun. Piknik yapabilir, yürüyüşe çıkabilir ya da deniz keyfi sürülebilir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneşten korunmak önemli. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Güneş kremi kullanarak cildinizi koruyun. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek terlemeyi azaltır.

Aydın'da hava durumu önümüzdeki günlerde de benzer olacak. 28 Haziran Pazar günü sıcaklık 36 - 37 derece civarında olacak. 29 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 37 - 38 dereceye yükselebilir. Gece sıcaklıkları 16 - 19 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali yine düşük kalacak. Rüzgarın hızı 4 - 6 km/saat arasında esmesi bekleniyor.

Sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalı. Aşırı sıcaktan korunmanız önemli. Sürekli bol su içerek su ihtiyacınızı karşılamalısınız. Güneş ışınlarından koruyacak önlemleri almalısınız. Hafif ve açık renkli giysiler giyerek terlemeyi azaltabilirsiniz.

Aydın'da 27 Haziran 2026 Cumartesi günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli kalacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir zaman. Ancak yüksek sıcaklıklar nedeniyle gerekli önlemleri almayı unutmayın.