Tescilli Kale Biberi tatar ve cips olarak damakları şenlendiriyor

Denizli’nin Kale ilçesinde yetiştirilen ve lezzetiyle büyük talep gören tescilli Kale Biberinin hasadı devam ediyor. Türk Standartları Enstitüsü tarafından tescil edilerek coğrafi işaret verilen Kale biberi, taze olarak tüketilmesinin yanı sıra kurutularak da kışlık yiyecekler arasındaki yerini alıyor.

Bölgedeki toprak yapısına bağlı olarak kendine has aromasıyla farklı bir tadı barından Kale biberi yerli ve yabancı turistlerin damaklarını şenlendiriyor. Hibrit olmayan, tamamen saf ve kendine has bir aromaya sahip Kale biberi hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketiciye sunuluyor. Son yıllarda özellikle "balon biber" ve "biber cipsi" olarak yoğun talep gören tescilli biber, fırında kavrularak yöresel "biber tatarı" olarak da masalardaki yerini alıyor. Kale’ye yolu düşen yerli ve yabancı turistler de meşhur Kale biberiyle hazırlanan yöresel lezzetlerin tadına bakmadan edemiyor.

Kale biberinin bölgenin en önemli geçim kaynağı olduğunu belirten turizmci ve biber üreticisi Murat Soyluer, "Kale biberi sadece Kale’de yetişmesi, bölgeye has biber olmasından dolayı coğrafi işaretle koruma altına alındı. Kale biberi kuşburnu tabir edilen, kendine has tadı ve aroması olan, tazeyken kapya biberi andıran, kuruduğunda kırmızı renk alan özel bir biberdir. Kale biberinin acısı ve tatlısının ayırt edilememesi kötü bir özelliği. Kale biberi kuru ve taze olmak üzere iki türlü tüketiliyor. Kurusundan cips biber ve balon biber olarak popülerleşen kızgın yağda kızartılıp yoğurtlu şekilde tüketiliyor. Tazesi ise fırında ya da yine yağda kızartılarak tüketiliyor. Kale biberi, Kale’nin önde gelen geçim kaynaklarından birisi. Üreticiye destek olmak, daha fazla üreterek daha fazla kazanmasını sağlamak için Kale biberinin tanıtılması dünya markası haline gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlere biberin özeliklerini anlatarak sunumlar yapıyoruz. Genelde biberleri Türkiye çapında birçok şehirlere gönderiyoruz. Antalya, İstanbul, Ankara ve Muğla’dan restoranlardan yoğun talep oluyor. Restoranlarda tadan vatandaşlar, daha sonra bizlere ulaşarak biber talep ediyor" diye konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır