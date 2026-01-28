Aydın Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 28 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 17 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise 14 derece civarına düşecek. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %45 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 29 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığı 18 dereceye yükselecek. 30 ve 31 Ocak Cuma ve Cumartesi günlerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava sıcaklıkları 17-18 dereceler arasında değişecek.

Bu dönemde, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde beklenen sağanak yağışlara hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysi almalısınız. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmanız gerekecek. Ayrıca, yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmalısınız. Su birikintilerinden de uzak durmalısınız.