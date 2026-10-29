HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'daki hava durumu, 29 Ekim 2026 itibarıyla açık ve güneşli bir gün sunuyor. Sıcaklıkların 20 derece civarında olacağı ve akşam saatlerinde 19 ile 22 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Doğa yürüyüşleri veya piknikler için ideal bir gün olabilir. Ancak, önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler yaşanacak ve sıcaklıklar 18 ile 21 dereceye düşebilir. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Aydın Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Aydın hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

29 Ekim Perşembe 2026 tarihi itibarıyla Aydın'daki hava durumu keyifli. Aydın hava durumu sabah hafif bir serinlikle başladı. Gün içinde sıcaklık 20 derece civarında olacak. Güneş yükseldikçe hava ısınacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bugün açık ve güneşli bir gün var. Ancak gün içerisinde hafif rüzgarlar esebilir. Bu durum havayı ferahlatacak.

Aydın'daki hava durumu tarımsal faaliyetler için önemli. Dışarıda vakit geçirmek mantıklı bir tercih. Özellikle doğa yürüyüşleri veya piknikler için uygun. Dışarıda zaman geçirirken güneşten korunmak önemli. Şapka takmak ya da geniş kenarlı bir şemsiye kullanmak faydalı. Yanınızda su bulundurmak sıvı alımınızı artırır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hafif değişiklikler gösterecek. Cuma gününden itibaren sıcaklıklar düşecek. Bölgedeki hava koşullarında dalgalanmalar yaşanması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında olacak. Ancak hafta sonu bulutlu günler yaşanabilir. Açık havada zaman geçirmek isteyenlerin dikkatli olması lazım.

Havanın kararsızlaşması, dışarıda vakit geçirenler için risk yaratabilir. Özellikle akşam saatlerinde serinleyen hava, giyinme konusunda dikkatli olmayı gerektiriyor. Günün ilerleyen saatlerinde terlemeye dikkat ederek kat kat giyinmek önemli. Bu şekilde sağlığınızı koruyabilir ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Aydın'da bugünkü hava durumu güneşli ve keyifli. Önümüzdeki günler serin ve bulutlu geçecek. Değişiklikleri göz önünde bulundurmak, dışarıda geçirilen zamanları daha keyifli hale getirebilir. Aydın hava durumu hakkında bilgi alarak dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Hafta sonu planlarınızı bu bilgilerle yapmanız daha faydalı olacaktır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuvvetli yağış geliyor... Bakan Çiftçi duyurdu: 30 ilde alarm verildi!Kuvvetli yağış geliyor... Bakan Çiftçi duyurdu: 30 ilde alarm verildi!
Bolu'da park halindeki tırlar alev alev yandıBolu'da park halindeki tırlar alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İsrail seçimlerinde çarpıcı detay! Arap partileri kilit konumda: Trump'ın 'gizli talebi' ortaya çıktı

İsrail seçimlerinde çarpıcı detay! Arap partileri kilit konumda: Trump'ın 'gizli talebi' ortaya çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.