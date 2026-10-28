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İsrail seçimlerinde çarpıcı detay! Arap partileri kilit konumda: Trump'ın 'gizli talebi' ortaya çıktı

Dünya, İsrail'deki seçimleri konuşurken oyların yüzde 41,9'u sayıldı. Mevcut iktidar Netanyahu bloğu muhalif Eisenkot'un bloğunu geride bırakırken, seçimin kritik bir noktası ise Arap partilerinin yüksek oranda oy alması oldu. Kilit parti konumunda olan Arap partilerinin 18 milletvekili göndereceği tahmin ediliyor. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli talebi de ortaya çıktı.

İsrail seçimlerinde çarpıcı detay! Arap partileri kilit konumda: Trump'ın 'gizli talebi' ortaya çıktı
Doğukan Akbayır

Hali hazırdaki senaryoda ne Netanyahu'nun temsilcisi olduğu Likud Partisi ne de Eisenkot'un Yaşar Partisi hükümeti kurabiliyor. Arap partilerinin oy oranlarının artmış olması da dikkate değer bir gelişme olarak değerlendirilirken, Netanyahu cephesinin Arap partilerine gitmeyeceklerini açıklaması hükümetin kurulmasında önemli bir engel teşkil ediyor. Öte yandan geçtiğimiz seçimde İsrail vatandaşlarının yüzde 70'i sandığa gitmişti. Dün yapılan seçimde ise sandığa gidenlerin oranı yüzde 75 olarak açıklandı.

İsrail seçimlerinde çarpıcı detay! Arap partileri kilit konumda: Trump ın gizli talebi ortaya çıktı 1

YARIŞ BAŞ BAŞA SÜRÜYOR

İsrail’de genel seçimlerde oy sayımı sürerken Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok ile muhalefet arasındaki yarış başa baş devam sürüyor. İsrail basınında yayımlanan ilk verilere göre, oyların yaklaşık yüzde 16,8’i sayılırken Netanyahu’nun bloğu yüzde 50,4, muhalefet ise yüzde 49,6 oy aldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, Netanyahu’nun bloğu yaklaşık 479 bin 900 oy alırken diğer partilerin toplam oyu 472 bin 200’de kaldı. İki taraf arasındaki fark yaklaşık 7 bin 700 oy olarak kaydedildi.

Açıklanan verilere göre, toplam 11 bin 996 sandıktan 2 bin 419’unun sonuçları sisteme girdi. Bu sayı, sandıkların yüzde 20,2’sine karşılık geliyor. Geçersiz oylar da dahil olmak üzere sayılan oyların toplamı ise toplam oyların yaklaşık yüzde 16,8’ini oluşturuyor.

İsrail seçimlerinde çarpıcı detay! Arap partileri kilit konumda: Trump ın gizli talebi ortaya çıktı 2

ARAP PARTİLERİ KİLİT KONUMDA

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 11 milletvekili çıkarırken, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Liste) ise Meclis'te 7 milletvekiliyle temsil edilecek. Bu sonuçla Arap partileri, 120 sandalyeli Meclise 18 milletvekili göndererek kilit konuma ulaştı.

Ortak Liste ile Raam’ın toplam oy oranı yüzde 8,7’ye ulaştı.

İsrail seçimlerinde çarpıcı detay! Arap partileri kilit konumda: Trump ın gizli talebi ortaya çıktı 3

4 KASIM TARİHİ İŞARET EDİLDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın sandık çıkış anketine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun önündeki yerini korudu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok yarışı 52 milletvekili, mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğu ise 50 milletvekiliyle tamamladı.

Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

Ülkede, dört yıl aradan sonra yapılan genel seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki listenin toplam 18 milletvekiline ulaşması ve 11 milletvekilinin Ortak Arap Listesi'nden meclise katılması bekleniyor.

Resmi sonuçların yapılacak incelemeler ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından 4 Kasım'a kadar netleşmesi bekleniyor.

İsrail seçimlerinde çarpıcı detay! Arap partileri kilit konumda: Trump ın gizli talebi ortaya çıktı 4

TRUMP'IN GİZLİ TALEBİ ORTAYA ÇIKTI!

İsrail basınından Walla’nın iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir veya Bezalel Smotrich'i içermeyen bir hükümet istediğini perde arkasında Netanyahu’ya bildirdi. Haberde “ABD Başkanı, Ben-Gvir ve Smotrich’in bölgesel barış hedeflerine zarar verdiğine inanıyor” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
seçim İsrail abd
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