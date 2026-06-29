Aydın Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 29 Haziran Pazartesi 2026'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37-38 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20-23 derece arasında seyredecek. Nem oranı %30 - %40 seviyelerinde. Rüzgar hızı 2-3 km/saat civarında, kuzeydoğu yönünden esecek. Bu koşullar, Aydın'daki hava durumunu belirliyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 38-39 derece olarak bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 21-22 derece arasında olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 37-38 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 22-23 derece civarında tahmin ediliyor. Bu sıcak hava, Aydın'da önümüzdeki günlerde de sürecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin önlemler alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gereklidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 10:00 - 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak iyi olacaktır. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.