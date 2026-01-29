Aydın Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Bugün 29 Ocak 2026 Perşembe Aydın'da hava durumu kapalı ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 11 derece olacak. Nem oranı %97 seviyelerinde. Rüzgar hızı 13.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:17, gün batımı ise 18:30'da gerçekleşecek.

Aydın'da hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Kapalı hava koşulları, dışarıda zaman geçirenleri sıcak ve korunaklı alanlara yönlendirebilir. Yüksek nem oranı ve hafif rüzgarlar, soğuk hissiyatını artırabilir. Bu durumda daha kalın giyinmek gerekebilir.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 30 Ocak Cuma günü hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16 derece civarında, gece ise 10 derece olacak. 31 Ocak Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmurlar tahmin ediliyor. Sıcaklık gündüz 16.7 derece, gece 18.3 derece olacak. 1 Şubat Pazar günü hafif sağanak yağmurlar devam edecek. Gündüz sıcaklığı 14.2 derece, gece 18.3 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği, hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmeli. Bu sayede ıslanmaktan korunmak mümkün olacaktır. Akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Kat kat giyinerek vücut ısısını korumak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen montlar ve şapkalar kullanmak önemlidir. Soğuk rüzgarlardan korunmak gerekir.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu, önlem almayı zorunlu kılıyor. Yağmurlu günlerde doğru giysiler seçilmelidir. Ayrıca hava sıcaklıkları düştüğünde kat kat giyinmek önemli. Rüzgarlı günler için de doğru kıyafetler seçmek gerekmektedir.

Aydın'da 29 Ocak 2026 Perşembe günü kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Yakın günlerde yağmurlu ve rüzgarlı hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarına uygun hazırlıklar yapması önemlidir. Gerekli önlemleri almak, dışarıda geçirilen zaman için faydalı olacaktır.