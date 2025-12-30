Aydın Hava Durumu! 30 Aralık Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 30 Aralık 2025 Salı günü, çeşitli hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 14 derece arasında değişiklik gösterecek. Yer yer sağanak yağışlar olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, bölge için yağışlı ve serin bir gün öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın hava durumu da değişecek. 31 Aralık Çarşamba günü bulutlu bir başlangıç bekleniyor. Güneşin geri dönmesi muhtemel. Sıcaklıklar 1 ile 12 derece arasında olacak. 1 Ocak Perşembe günü puslu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar -1 ile 8 derece arasında değişecek.

Bu hava koşulları yaşanırken, Aydınlılar ve ziyaretçiler hazırlıklı olmalı. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilebilir. Ayrıca su geçirmez giysiler de kullanışlı olacaktır. Soğuk havalarda kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Hava şartlarına uygun planlamalar yapmak, olumsuz koşullardan etkilenmenizi azaltır.