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Aydın Hava Durumu! 30 Haziran Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 30 Haziran 2026 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 38 - 40 derece civarına yükselecek, gece ise 21 - 23 derece arasında seyredecek. Nem oranı %32 düzeyindeki rüzgar hızı ise 1 - 3 km/saat aralığında kalacak. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Bu yüzden aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunması, bol su içilmesi ve güneşten korunma önlemlerinin alınması gerekiyor.

Aydın Hava Durumu! 30 Haziran Salı Aydın hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 30 Haziran 2026 Salı. Aydın'da hava oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38 - 40 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21 - 23 derece arasında seyredecek. Nem oranı %32 civarında. Rüzgar hızı 1 - 3 km/saat arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, Aydın'da tipik bir yaz gününü gösteriyor.

Bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıklar 38 - 40 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 21 - 23 derece arasında kalacak. Nem oranı %32 seviyesinde. Rüzgar hızı 1 - 3 km/saat aralığında olacak. Bu durum, Aydın'daki yaz sıcaklıklarına işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu bekleniyor. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 37 - 38 derece civarında olacak. 2 Temmuz Perşembe günü de sıcaklık 37 - 38 derece arasında seyredecek. Bu şartlar Aydın'da yaz aylarının yüksek sıcaklıklarını gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda olmak riskli olabilir. Bol su içmek, hafif giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde zararlı etkileri olabilir.

Sonuç olarak, 30 Haziran 2026 Salı günü Aydın'da hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı önlem alarak sağlığınızı korumanız çok önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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