NATO alarmı! Karabük, Mersin ve Eskişehir'de de 'yasak' kararı alındı

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve kapsamında başkentte alınan tedbirler artırılırken ekipler sahaya indi, bazı illerde de eylem ve gösterilere geçici yasak getirildi.

3 İLDE DAHA YASAK KARARI

İlk olarak Ankara Valiliği'nin duyurduğu yasak kararının ardından Karabük, Mersin ve Eskişehir valilikleri de benzer uygulamaları hayata geçirdi. Böylece söz konusu illerde belirli süre boyunca toplantı, yürüyüş ve protesto gösterilerinin yapılmasına izin verilmeyecek.

Karabük Valiliği, 26 Haziran tarihli kararıyla NATO Zirvesi'ni protesto amacı taşıyan her türlü eylem ve etkinliğin il genelinde yasaklandığını duyurdu. Açıklamaya göre yasak, 1 Temmuz saat 00.01'den 10 Temmuz saat 23.59'a kadar yürürlükte olacak.

Benzer kararlar Eskişehir ve Mersin'de de alındı. Mersin Valiliği, 2-10 Temmuz tarihleri arasında, Eskişehir Valiliği ise 1-10 Temmuz tarihleri arasında il genelinde düzenlenmesi planlanan tüm gösteri, yürüyüş ve etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

"AMAÇ KAMU DÜZENİNİ KORUMAK"

Güvenlik önlemlerinin önümüzdeki günlerde başka illeri de kapsayacak şekilde genişleyebileceği belirtilirken, bazı valiliklerin benzer tedbirleri değerlendirdiği ifade ediliyor. Ankara'da da NATO Zirvesi öncesinde güvenlik planı kapsamında çeşitli kısıtlamalar yürürlüğe konulmuş, kent genelinde alınan önlemler önemli ölçüde artırılmıştı.

Valilikler, yasak kararlarının kamu düzeninin korunması ve olası güvenlik risklerinin önlenmesi amacıyla alındığını vurguluyor. Öte yandan, zirve süresini kapsayan eylem ve etkinlik yasakları kamuoyunda tartışmalara neden olurken, uygulamalara yönelik farklı kesimlerden eleştiriler de dile getiriliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır