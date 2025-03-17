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Aydın’ın doğu ilçelerine zirai don uyarısı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.03.2025 15:25
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Aydın’ın doğu ilçelerinde yarın gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Aydın’ın doğu ilçelerine zirai don uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Aydın’ın doğu ilçelerinde 18.03.2025 (Salı) gece saatlerinden itibaren Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın don
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