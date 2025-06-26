HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Jandarmasından yangın uyarısı: "Her Şey Elimizde"

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Aydın Jandarmasından yangın uyarısı: "Her Şey Elimizde"

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınların meydana gelmemesi için vatandaşlara, sigara izmaritleri ve cam atıklar gibi yangına sebebiyet verebilecek maddelere karşı dikkatli ve duyarlı olmalarını anlattı. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve doğa bırakmak için vatandaşların daha dikkatli olmaları jandarma tarafından hatırlatıldı. Etkinlik kapsamında "Her Şey Elimizde" mottosuyla hazırlanan "Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar" başlıklı broşürler dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi. Çevre bilincinin artırılmasının hedeflendiği faaliyet renkli görüntülere de sahne oldu. Etkinliğe katılan çocuklara Türk bayrağı ve balon hediye edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan art arda sert açıklamalar! Önce Netanyahu sonra...Trump'tan art arda sert açıklamalar! Önce Netanyahu sonra...
Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı: Ceza kesilecek!Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı: Ceza kesilecek!

Anahtar Kelimeler:
Aydın jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin kutlamasında yer alan Hande Yener'in dansçısı bakın kim çıktı! Sosyal medya onu konuşuyor...

Fenerbahçe'nin kutlamasında yer alan Hande Yener'in dansçısı bakın kim çıktı! Sosyal medya onu konuşuyor...

MİT'çi olarak tanıttı, iş kadınıyla evlendi! 500 milyon liralık vurgun

MİT'çi olarak tanıttı, iş kadınıyla evlendi! 500 milyon liralık vurgun

Adana'da korkunç olay! Bile bile yeğenini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada

Adana'da korkunç olay! Bile bile yeğenini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada

Türkiye'nin en zenginlerinden! Ünlü holdinge polis çağrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türkiye'nin en zenginlerinden! Ünlü holdinge polis çağrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı: Ceza kesilecek!

Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı: Ceza kesilecek!

Türkiye'de kadın olmak zor! Tecavüze uğradı, nişanı bozuldu, katledildi... Sapıkla cani cezaevine gönderildi

Türkiye'de kadın olmak zor! Tecavüze uğradı, nişanı bozuldu, katledildi... Sapıkla cani cezaevine gönderildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.